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Украина не в состоянии выполнять обязательства перед гражданами и теряет финансовую самостоятельность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что ежемесячный дефицит экономики страны составляет пять миллиардов долларов.

"Украина – банкрот. Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны, больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит – 5 миллиардов долларов", – уточнил Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Киев без помощи Вашингтона и Брюсселя не может выполнять обязательства перед гражданами, потеряв свою финансовую самостоятельность.

Ранее The Wall Street Journal писал, что власти Украины с трудом находят средства для выплат военнослужащим из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике. Издание процитировало слова министра финансов страны Сергея Марченко, который назвал это каждодневной головной болью.

По данным газеты, нехватка средств приводит к тому, что Центробанк печатает деньги, что делает курс гривны слабее и провоцирует инфляцию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

