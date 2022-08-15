В Раде рассказали о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста

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Киев провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам украинского парламентария, беседа состоялась в ходе саммита НАТО в июне. Также Гончаренко опубликовал снимок, который был сделан якобы на переговорах, на котором, кроме него и Уоллеса, запечатлен экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Киев потопит Черноморский флот РФ с помощью западного оружия и отвоюет Крым. Он подчеркнул, что Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет, а также в скором времени ожидает получения оружия большой дальности.
В июле прошлого года портал Defense Express сообщал, что на Украине планируют разработать ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун", который способен нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска составляет до 280 километров, а скорость – до 900 километров в час.
Ракетный комплекс может одновременно запускать до 24 ракет. Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать сдерживающим фактором РФ в Черном и Азовском морях, а также способной уничтожить Крымский мост.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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