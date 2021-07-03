На Украине назвали стоимость оружия для "уничтожения" Крымского моста

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Разработка украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" обойдется примерно в 40 миллионов долларов. На эти деньги можно создать полный комплекс, вместе со средствами связи, машинами и ракетами, сообщает портал Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ "Луч" Олега Коростелева.

РК "Нептун" весом 870 килограммов способен нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска составляет до 280 километров, а скорость – до 900 километров в час. Ракетный комплекс может одновременно запускать до 24 ракет.

Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать сдерживающим фактором РФ в Черном и Азовском морях, а также способной уничтожить Крымский мост.

Ранее американское издание National Interest оценило шансы Украины в случае войны с Россией.

В материале говорится, что у ВСУ отсутствуют вооружения, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону. При этом имеющиеся в Крыму зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" серьезно угрожают военным объектам в Восточной и Центральной Украине. Автор материала Марк Эпископос напомнил, что российский комплекс может поражать воздушные цели на расстоянии до 400 километров.

Кроме того, российские истребители, в числе которых Су-35С, легко справятся с украинскими боевыми самолетами. Эпископос отметил недостаточное количество украинских боевых танков Т-84 "Оплот", составляющих основу войск. По мнению автора, они не смогут эффективно противостоять российским танкам Т-90А и Т-90М. Кроме того, на вооружении армии РФ находятся самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", имеющие высокую скорострельность и дальность стрельбы.