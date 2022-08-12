В МО РФ рассказали о потерях механизированной бригады ВСУ около Соледара

Фото: Минобороны РФ

В ходе наступления союзных сил в районе Соледара в ДНР 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла более 2 тысяч человек из числа личного состава, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более 2 тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы", – заявил он.

10 августа глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что силы спецподразделения "Ахмат" совместно с бойцами Народной милиции ЛНР взяли под контроль территорию завода Knauf в Соледаре. По его словам, территория предприятия была полностью зачищена от сил противника.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.