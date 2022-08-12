Российская авиация уничтожила американскую РЛС под Донецком

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы РФ уничтожили под Часовым Яром радиолокационную станцию AN/MPQ-64, поставленную ВСУ Соединенными Штатами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США", – заявили в министерстве.

Ранее российские военные уничтожили зенитную самоходную установку Gepard производства ФРГ в районе Новопавловки Николаевской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.