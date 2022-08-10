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Политика

13:33

Минобороны РФ сообщило об уничтожении германской ЗРПК Gepard под Николаевом

политика

Фото: ТАСС/AP/Joerg Sarbach

Российские военные уничтожили зенитную самоходную установку Gepard производства ФРГ в районе Новопавловки Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса Gepard", – заявил он.

Основной функцией германских зенитных установок Gepard является уничтожение воздушных целей на дальности от 100 метров до 4 километров, передвигающихся со скоростью до 350–400 метров в секунду на высоте не более 3 километров. Также их используют для прикрытия сухопутных сил и уничтожения наземных и надводных целей на дальности до 4,5 километра.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская 56-я мотопехотная бригада утратила боеспособность после ударов ВКС по ее позициям около населенного пункта Пески в Донбассе. Своими ударами российская авиация уничтожила до 70% личного состава. Большинство украинцев, мобилизованных для восполнения потерь бригады, отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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