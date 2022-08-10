ВКС уничтожили до 70% военных 56-й украинской бригады в Песках

Фото: Минобороны РФ

Украинская 56-я мотопехотная бригада утратила боеспособность после ударов ВКС по ее позициям около населенного пункта Пески в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.

Своими ударами Воздушно-космические силы России уничтожили до 70% личного состава. Большинство украинцев, мобилизованных для восполнения потерь бригады, отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали.

Также российскими ВКС убиты до 30 военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ, располагавшихся в населенном пункте Красногоровка, и до 100 человек – в районе Андреевки. Уничтожены свыше шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы РФ, ДНР и ЛНР взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в Донецкой Народной Республике.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

