ВС РФ взяли под контроль завод Knauf в Соледаре – Кадыров

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Силы спецподразделения "Ахмат" совместно с бойцами Народной милиции ЛНР взяли под контроль территорию завода Knauf в Соледаре Донецкой Народной Республики, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Исполняющий обязанности командира спецназа "Ахмат" Ахмед Комбат Сайдарханов докладывает, что территория предприятия зачищена от бандеровских элементов. Это очередное прекрасное достижение наших бойцов", – написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров напомнил, что ранее бойцы "Ахмата" уже взяли под контроль 36 населенных пунктов, в том числе четыре города, на луганском направлении. По его словам, дополнительные силы спецназа уже прошли подготовку в Чечне и готовы к отправке на Украину для выполнения задач специальной военной операции.

"На данный момент из Чеченской Республики готовы к отправке 9 тысяч прекрасно подготовленных бойцов. Еще 10 тысяч воинов находятся в резерве и ждут своего часа. Они готовы провести любую работу до полного разгрома нацистов на Украине", – подчеркнул Кадыров.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево в ДНР. По его словам, ВСУ хаотично обстреливают город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил. Приходько призвал жителей не покидать укрытия и максимально ограничить перемещение по городу.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.