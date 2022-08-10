Группу пособников ВСУ задержали в Херсонской области

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Правоохранители задержали в Херсонской области группу пособников ВСУ. Об этом сообщило ГУ МВД региона в своем телеграм-канале.
"Задержали четырех жителей Херсонской области 1977–1984 годов рождения. В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники", – говорится в публикации.
Кроме того, оказалось, что один из задержанных под видом поездок на рыбалку на велосипеде посещал места дислокации российской армии, а затем передавал сведения и координаты украинским военным.
Ранее жителя Херсона задержали за то, что он передавал ВСУ данные о перемещении российских военных в Херсонской области. Выяснилось, что после утраты контроля над областью разведка ВСУ завербовала местного жителя , который обеспечивал передачу данных с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" украинским военным.
Кроме того, при задержании в его квартире были найдены автоматы, патроны и гранаты.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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