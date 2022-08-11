В Минобороны РФ заявили об уничтожении половины личного состава двух бригад ВСУ в ДНР

Фото: Минобороны РФ
Половина личного состава двух украинских бригад в ДНР была ликвидирована российскими военнослужащими, сообщили в Минобороны России.
"В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций", – отметили в ведомстве.
Там добавили, что 20 пунктов управления ВСУ, восемь складов боеприпасов были поражены за прошедшие сутки. ВС РФ также уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова и локатор наведения ЗРК С-300 в районе Краматорска.
Кроме того, были поражены три взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Акация", три взвода гаубиц Д-30 и сбит вертолет Ми-24 в районе Никополя.
За прошедшие сутки российскими средствами ПВО было перехвачено 4 снаряда РСЗО и сбито 7 украинских беспилотников.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении более 100 бойцов ВСУ в районе Харькова.
Он добавил, что авиация, ракетные войска и артиллерия РФ в ходе спецоперации уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов. Вооружение было поставлено на Украину странами НАТО.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МО РФ сообщили об уничтожении 5 пунктов управления ВСУ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: