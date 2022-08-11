В Минобороны РФ заявили об уничтожении половины личного состава двух бригад ВСУ в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Половина личного состава двух украинских бригад в ДНР была ликвидирована российскими военнослужащими, сообщили в Минобороны России.

"В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что 20 пунктов управления ВСУ, восемь складов боеприпасов были поражены за прошедшие сутки. ВС РФ также уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова и локатор наведения ЗРК С-300 в районе Краматорска.

Кроме того, были поражены три взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Акация", три взвода гаубиц Д-30 и сбит вертолет Ми-24 в районе Никополя.

За прошедшие сутки российскими средствами ПВО было перехвачено 4 снаряда РСЗО и сбито 7 украинских беспилотников.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении более 100 бойцов ВСУ в районе Харькова.

Он добавил, что авиация, ракетные войска и артиллерия РФ в ходе спецоперации уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов. Вооружение было поставлено на Украину странами НАТО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

