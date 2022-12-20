Пользователи захотели увидеть Снуп Догга главой Twitter

Фото: AP Photo/Chris O'Meara

Пользователи захотели увидеть американского рэпера Снуп Догга главой Twitter.

Американский рэпер и продюсер Снуп Догг 19 декабря опубликовал опрос, в котором спросил у пользователей, стоит ли ему возглавить Twitter. На сегодняшний день, 20 декабря, 81% респондентов отметили вариант "Да", и только 19% – "Нет". Всего в опросе приняли участие более 3,3 миллиона человек.

Ранее Илон Маск провел опрос, в котором спросил у пользователей, должен ли он уйти с поста главы Twitter. В этом же твите он уточнил, что будет придерживаться полученных результатов. В том опросе приняли участие 17,5 миллиона пользователей, большая часть из которых проголосовала за вариант об уходе Маска с поста главы. После проведения опроса он опубликовал твит, в котором написал, что нужно бояться своих желаний, так как они могут сбываться.

Кроме этого, исследователь искусственного интеллекта Лекс Фридман в своем аккаунте в Twitter сделал "забавное предложение" Маску – поработать ему без зарплаты. А также Фридман посоветовал Маску сосредоточиться на "великой инженерии и увеличении любви в мире".

Ранее сообщалось о реакции Маска на итоги голосования о его возможном уходе с поста руководителя социальной сети. Предприниматель сказал, что тем, кто действительно сможет спасти существование Twitter, не нужна работа гендиректором.

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