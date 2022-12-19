Как в Twitter отреагировали на опрос Маска об уходе с поста главы компании

19 декабря владелец социальной сети Twitter Илон Маск опубликовал опрос, должен ли он и дальше оставаться во главе компании. Миллиардер пообещал принять решение о своем будущем с учетом мнения проголосовавших. Расскажем, как на жест Маска отреагировали сами пользователи.

Зашел ненадолго?

В своем аккаунте Илон Маск задал пользователям вопрос: "Должен ли я уйти с поста главы Twitter?" Владелец соцсети пообещал, что примет во внимание результаты голосования. На опрос он отвел 12 часов, и из почти 17,5 миллиона проголосовавших за уход Маска высказались 57,5% пользователей, 42,5% проголосовали против.

Американский миллиардер возглавил соцсеть в конце октября 2022 года. За ее покупку Маск заплатил 44 миллиарда долларов. После этого Twitter попал в череду скандалов из-за политики нового владельца. В частности, после прихода Маска в компании началось сокращение персонала.

По его решению соцсеть отказалась от постоянных блокировок страниц. Это касается даже "самых ультралевых аккаунтов, извергающих полную ложь", написал тогда Маск.

Кроме того, из Twitter уволили сотрудников, которые отвечали за борьбу с фейками и модерацию контента. В итоге новая политика соцсети отпугнула потенциальных рекламодателей, из-за чего у компании появились финансовые проблемы. Сообщается, что офис Twitter ищет новые инвестиции, которые пойдут на приближающиеся выплаты по долгам.

В России доступ к соцсети был ограничен по решению Роскомнадзора еще в марте 2022 года. Причиной стал контент с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным публичным мероприятиям.

В середине декабря депутат Госдумы Антон Ткачев направил в ведомство запрос с просьбой пересмотреть это решение, так как в политике соцсети произошли изменения. Однако в Роскомнадзоре заявили, что на сегодняшний день оснований для пересмотра нет.

"Уходите как можно скорее"

Под опросом на странице Илона Маска в Twitter пользователи оставили сотни тысяч комментариев. Те, кто голосовал за отставку миллиардера со своего поста, уже предвкушают его уход.





пользователь Bernadette Ward Просто иди уже. Мы никогда не хотели, чтобы ты отвечал за Twitter.

"Каким замечательным местом был Twitter до вашего прихода. С тех пор как вы здесь, все в полном замешательстве. Пожалуйста, сделайте мне одно одолжение: уходите как можно скорее!" – попросил в комментариях Robert.

При этом некоторые пользователи высказались за отставку Маска лишь для того, чтобы миллиардер сосредоточился на других общественно важных проектах. "Чувствую, что Twitter может вас отвлекать от тех удивительных вещей, которые вы делаете с Tesla, SpaceX и Neuralink (компании Маска, которые занимаются инновационными технологиями. – Прим. ред.). Вы можете время от времени следить, как идут дела с соцсетью, но пусть кто-то другой управляет ей на постоянной основе", – написал _diala.

Безусловно, есть и те, кто ни в какую не хочет отпускать Маска с поста главы Twitter. По их мнению, соцсеть после покупки миллиардером преобразилась.





пользователь Raymond Chip Lambert Я вернулся на платформу после девятилетнего перерыва, чтобы проголосовать против вашего ухода. Это место намного лучше, когда вы у руля.

"Пожалуйста, оставайтесь боссом Twitter. Наконец честность и человечность возвращаются", – поделилась Manou.

"Мне очень трудно поверить, что "да" побеждает. Боты?" – сомневается в результатах опроса John Wick.



В то же время некоторые комментаторы обсуждают не результаты голосования, а сам факт, что Маск советуется с пользователями по ключевым вопросам. "Лучше бы это была уловка для ловли ботов и троллей. Никакие важные решения не должны приниматься толпой", – убежден Nick Flor.





пользователь Lesley Podesta Мысль о том, что кто-то принимает решения о компании, которую он купил за 44 миллиарда долларов, проводя опрос в Twitter, поражает.

Нашлись и комментаторы, которые считают действия Маска собственным пиаром. "Считайте меня наивным, но я никогда не знал, кто был предыдущим владельцем Twitter. Теперь мне каждый раз кажется, что речь идет только о новом боссе", – признался Neil James.

Кроме того, ряд пользователей убеждены, что Маск уже нашел преемника на собственную должность. Если бы это было не так, миллиардер просто не стал проводить подобный опрос, считают они.

