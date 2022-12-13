РКН заявил об отсутствии оснований для разблокировки Twitter

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Оснований для разблокировки Twitter в России нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве также отметили, что соответствующий запрос не поступал.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко предположил, что соцсеть не разблокируют, пока продолжается спецоперация на Украине. Вместе с тем он напомнил, что Twitter заблокировали не только за экстремистские материалы, но и за детскую порнографию.

"Насколько я помню, было предъявлено пять-шесть тысяч объектов, которые были идентифицированы Роскомнадзором как детская порнография, из них была удалена половина. <...> Если они исполнят все требования по удалению ссылок или Роскомнадзор убедится, что этих ссылок нет, Twitter будет автоматически разблокирован", – приводит слова Клименко Национальная служба новостей.

Он также посоветовал депутатам написать владельцу соцсети Илону Маску, чтобы тот исполнил требования Роскомнадзора.

При этом гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что пока говорить о разблокировке Twitter рано. По его словам, несмотря на происходящие изменения, пока не наступил период, когда будет понятно, что там не будут размещать недостоверную информацию.

Он также добавил, что Twitter по доли рынка проигрывал, но нужно учитывать большое количество пользователей соцсети.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев направил в Роскомнадзор просьбу проверить Twitter по вопросу снятия блокировки.

Он попросил оценить изменения, которые произошли в соцсети. Ткачев также предложил разблокировать соцсеть, если проверка покажет, что компания выполняет все требования.



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