Депутат попросил РКН рассмотреть возможность снятия блокировки Twitter

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Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев направил запрос руководителю РКН Андрею Липову с просьбой организовать проверку Twitter по вопросу снятия блокировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

В своем письме Ткачев попросил оценить действующие изменения политики компании.

"Если при дополнительной проверке Роскомнадзора будет выявлено, что все условия компания на территории Российской Федерации выполняет, предлагаем все-таки эту соцсеть разблокировать", – заявил Ткачев.

Доступ к социальной сети Twitter был ограничен Роскомнадзором на территории РФ еще в марте. Решение было принято на основании статьи 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Уточнялось, что в данном документе регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным публичным мероприятиям.

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