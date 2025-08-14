Полицейские обыскали Леонардо Ди Каприо на частной вечеринке в Испании

Фото: Photo by Joel C Ryan/Invision/AP

Правоохранители обыскали американского актера Леонардо Ди Каприо на частной вечеринке на испанском острове Ибица. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел перед входом на закрытое мероприятие, где была не только охрана, но и правоохранители. Последние не узнали актера и решили обыскать его, а также тех, кто сопровождал артиста. В Сети появились кадры, на которых видно, как Ди Каприо неуклюже переступал с ноги на ногу в ожидании, пока полицейские проверяли одного из его приятелей.

"Меня сейчас обыскивают, со всей строгостью", – слышен на опубликованном видео голос женщины, вероятно, девушки актера Виттории Черетти.

Ди Каприо был в одежде черного цвета. Также он надел фирменный головной убор, медицинскую маску и цепочку. В результате правоохранители потребовали от актера снять маску, вывернуть карманы и предоставить личные вещи для досмотра, в том числе документ, удостоверяющий личность.

В испанской полиции объяснили, что все гости вне зависимости от известности и положения проходят строгую проверку. На частной вечеринке также был друг актера – Тоби Магуайр. Кроме того, присутствовала на мероприятии модель Кендалл Дженнер. При этом рэпера Трэвиса Скотта не допустили на виллу после досмотра.

Ранее полиция Испании арестовала на юге страны пятерых мошенников, которые, прикинувшись в социальных сетях Брэдом Питтом, выманили у двух женщин 325 тысяч евро. Они выбрали двух уязвимых и депрессивных женщин, с которыми установили близкие отношения.

Мошенники смогли убедить их в том, что они общаются с самим Питтом, который обещал каждой из них романтические отношения. Когда между ними установились доверительные отношения, "актер" предложил женщинам совместно инвестировать в разные бизнес-проекты. Обе пострадавшие успели перевести мошенникам большие суммы денег, прежде чем понять, что их обманули.

