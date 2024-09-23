В Испании задержали мошенников, прикинувшихся Брэдом Питтом

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Полиция Испании арестовала на юге страны пятерых мошенников, которые, прикинувшись в социальных сетях Брэдом Питтом, выманили у двух женщин 325 тысяч евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Испании.

Помимо задержания пятерых мошенников, было также проведено расследование в отношении десяти человек, которые входили в преступную организацию. Уточняется, что злоумышленники использовали метод "поддельный Брэд Питт".

Обвиняемые выбрали в соцсетях двух уязвимых и депрессивных женщин, с которыми установили близкие отношения. Мошенники смогли убедить их в том, что они общаются с самим Брэдом Питтом, который обещал каждой из них романтические отношения.

Когда между ними устанавливались доверительные отношения, "актер" предлагал женщинам совместно инвестировать в разные бизнес-проекты. Обе пострадавшие успели перевести мошенникам большие суммы денег, прежде чем понять, что их обманули.

Для получения выманенных денег преступники создали сеть банковских счетов с поддельными документами Нигерии, Ганы, Сенегала и Сьерра-Леоне. Испанские полицейские смогли найти и заблокировать эти счета, а также вернуть 85 тысяч евро из общей суммы украденных денег.

Ранее притворившийся Ди Каприо мошенник обманул 32-летнюю жительницу Чебоксар на 80 тысяч рублей. Женщине предложили записаться в суперфанатки, что дало бы возможность пообщаться с голливудской звездой по видеосвязи. Данная услуга оказалась платной, пострадавшая оформила кредит и перевела на указанный счет деньги.