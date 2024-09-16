Житель Омска лишился 2,4 млн рублей после знакомства с девушкой в соцсетях

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Мужчина из Омска потерял 2,4 миллиона рублей после знакомства с девушкой-трейдером в социальных сетях. Региональный главк МВД РФ рассказал о происшествии на своем официальном сайте.

"В начале сентября в мессенджере заявитель познакомился с девушкой по имени Каролина. Она рассказала мужчине о возможности получения пассивного заработка на бирже при покупке драгоценных металлов и нефти", – уточняется в публикации.

Затем 33-летнему мужчине поступил звонок от афериста, который представился куратором и посвятил его в подробности "легкого заработка". Жертву вынудили взять кредит на крупную сумму, а затем перечислить полученные деньги на счет онлайн-платформы. Однако вывести деньги у него уже не получилось, и он обратился к правоохранителям.

Ранее жительница Златоуста в Челябинской области стала жертвой мошенников и лишилась двух квартир и 5 миллионов рублей. Злоумышленники начали общение с 53-летней женщиной, представившись сотрудниками Пенсионного фонда.

Ей якобы неправильно рассчитали стаж. Для записи на прием в офис Пенсионного фонда необходимо было сообщить коды из СМС-сообщений, что и сделала потерпевшая.

