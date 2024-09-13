Полиция задержала подозреваемого в хищении 9 млн рублей у пенсионера из ТиНАО

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Полиция задержала подозреваемого в хищении 9 миллионов рублей у 78-летнего мужчины из ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД РФ по столице Владимира Васенина.

"В полицию обратился 78-летний житель Троицка, который рассказал, что ему поступил звонок якобы от коллеги по работе с предупреждением о проведении правоохранительными органами проверочных мероприятий по факту мошенничества. На следующий день пенсионеру позвонил неизвестный, который представился сотрудником государственной финансовой организации", – подчеркнул он.

Под предлогом защиты сбережений от мошенников злоумышленник убедил пенсионера в необходимости положить все деньги на "безопасный счет". Пожилой москвич в течение двух дней обналичил свои сбережения и передал их курьеру.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД РФ "Троицкий" Москвы на улице Тестовской задержали подозреваемого – 19-летнего уроженца Свердловской области, который приехал в столицу на заработки", – уточнил Васенин.

Следователи установили, что аферист перевел деньги пенсионера на электронные кошельки своих кураторов, оставив себе в качестве вознаграждения 38 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество"). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее жительница Златоуста в Челябинской области стала жертвой мошенников и лишилась двух квартир и 5 миллионов рублей. Злоумышленники начали общение с 53-летней женщиной, представившись сотрудниками Пенсионного фонда.

Ей якобы неправильно рассчитали стаж. Для записи на прием в офис Пенсионного фонда необходимо было сообщить коды из СМС-сообщений, что и сделала потерпевшая.

