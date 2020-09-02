Сжегший заживо ребенка в печи житель Иркутской области получил 17 лет колонии

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Иркутский областной суд приговорил жителя города Зимы к 17 годам колонии строгого режима за то, что он заживо сжег в печи ребенка-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Отмечается, что осужденный проживал с матерью двоих несовершеннолетних детей. Он часто выпивал алкогольные напитки, из-за чего в семье постоянно скандалили.

В день убийства мужчина остался дома с больным ребенком. Этим фактом он был недоволен, вследствие чего достал девочку из детской кровати, поместил в топку, заложил печь дровами и поджег.

Ранее Минюст США сообщил, что летом 2020 года были вынесены смертные приговоры в отношении четырех злоумышленников. Один из них изнасиловал и убил 16-летнюю девушку, а затем расчленил, сжег и бросил ее тело в септический пруд.