В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

17:01
Фото: AP Photo/Michael Conroy
Власти США казнили заключенного, находящегося под федеральной юрисдикцией, сообщает "Газета.ру".
Приговор исполнили в отношении 47-летнего члена ультраправой организации Дэниэла Льюиса Ли. Мужчину обвинили в убийстве торговца оружием и членов его семьи.
Казнь была осуществлена с помощью смертельной инъекции. В последнем слове осужденный заявил о своей невиновности.
В июне Минюст США заявил, что летом в стране реализуют смертные приговоры в отношении четырех злоумышленников, осужденных за убийство детей. Один из них – Даниэль Ли, убивший семью, в том числе восьмилетнюю девочку.
Еще один осужденный по имени Уэсли Пурки изнасиловал и убил 16-летнюю девушку, а затем расчленил, сжег и бросил ее тело в септический пруд. Третий злоумышленник – Дастин Хонкен – застрелил пятерых людей: двоих мужчин, планировавших дать показания против него, одну женщину и ее дочерей. Кит Нельсон похитил, изнасиловал и задушил 10-летнюю девочку на роликах.
В последний раз федеральные власти привели в исполнение смертный приговор в 2003 году. Последние 20 лет эта мера наказания применялась только на уровне властей штатов.
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