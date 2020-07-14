В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

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Власти США казнили заключенного, находящегося под федеральной юрисдикцией, сообщает "Газета.ру".

Приговор исполнили в отношении 47-летнего члена ультраправой организации Дэниэла Льюиса Ли. Мужчину обвинили в убийстве торговца оружием и членов его семьи.

Казнь была осуществлена с помощью смертельной инъекции. В последнем слове осужденный заявил о своей невиновности.

В июне Минюст США заявил, что летом в стране реализуют смертные приговоры в отношении четырех злоумышленников, осужденных за убийство детей. Один из них – Даниэль Ли, убивший семью, в том числе восьмилетнюю девочку.

Еще один осужденный по имени Уэсли Пурки изнасиловал и убил 16-летнюю девушку, а затем расчленил, сжег и бросил ее тело в септический пруд. Третий злоумышленник – Дастин Хонкен – застрелил пятерых людей: двоих мужчин, планировавших дать показания против него, одну женщину и ее дочерей. Кит Нельсон похитил, изнасиловал и задушил 10-летнюю девочку на роликах.

В последний раз федеральные власти привели в исполнение смертный приговор в 2003 году. Последние 20 лет эта мера наказания применялась только на уровне властей штатов.