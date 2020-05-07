Суд в Нигерии впервые вынес смертный приговор через Zoom

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Фото: depositphotos/belchonock
В Нигерии суд впервые приговорил человека к смертной казни с использованием сервиса видеосвязи Zoom. Удаленное слушание дела проводилось в связи с ограничениями из-за коронавируса, сообщает "Экспресс газета".
Судья из Лагоса приговорил к смертной казни Олалекана Хамида, который был признан виновным в убийстве матери своего нанимателя. Во время судебного процесса обвиняемый находился в камере тюрьмы строгого режима, судья – на своем рабочем месте, а адвокаты и прокурор подключились из других точек доступа.
Заседание продолжалось более трех часов и закончилось обвинительным приговором. Пока неизвестно, будет ли Хамид обжаловать решение, но виновным в преступлении он себя не признал.
Смертная казнь в Нигерии практически не применяется, но приговоры продолжают выносить. В последний раз их трижды приводили в исполнение в 2016-м. Сейчас в камерах для смертников в Нигерии находится не менее двух тысяч человек.
Ранее в Верховном суде США во время онлайн-слушаний кто-то спустил воду в унитазе. Инцидент произошел во время заседания о запрете использования автоматических телефонных звонков для политической рекламы.
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