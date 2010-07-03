Трамп выступил за введение смертной казни для массовых убийц

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал произошедшие в минувшие выходные вооруженные нападения на людей в Эль-Пасо и Дейтоне – глава государства заявил о необходимости ввести смертную казнь для виновных в преступлениях на почве ненависти и в массовых убийствах. Его слова приводит "Интерфакс".

"Сегодня я даю указание Министерству юстиции подготовить закон, который гарантирует: те, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства, будут приговорены к смертной казни, и эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек", – подчеркнул Трамп.

Президент также призвал ужесточить законодательство в сфере обращения оружия, чтобы те, кто представляет угрозу для общества, не имел к нему доступа. Говоря об инцидентах в Эль-Пасо и Дейтоне, Трамп заметил, что американский народ должен осудить расизм, нетерпимость и "белый супремасизм". При этом глава Белого дома указал на роль интернета в процессе радикализации населения США и призвал прекратить "восхваление насилия". Особое внимание американский лидер обратил на пропаганду насилия в видеоиграх.

Инцидент в Дейтоне, штат Огайо, произошел в ночь на воскресенье, 4 августа. Проживавший в городе Беллбрук молодой человек в бронежилете открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, еще 32 получили ранения. Стрелок был ликвидирован полицейскими.

Стрельба в Техасе произошла 3 августа. Неизвестный начал стрелять по людям в торговом центре города Эль-Пасо. По последним данным, погиб 21 человек, были ранены еще 26. 21-летний стрелок был задержан.