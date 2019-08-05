Почему в США за сутки произошло три случая массовой стрельбы

В США в течение суток произошло сразу три трагедии: стрельба в торговом центре города Эль-Пасо, штате Техас, в городе Дейтон, штате Огайо, и в одном из парков города Чикаго, штате Иллинойс. Всего в результате нападений 29 человек погибли и более 60 пострадали. Рассказываем подробности происшествий и разбираемся, почему они произошли в США за такой небольшой промежуток времени.

Три трагедии за сутки

Первое по хронологии происшествие произошло в торговом центре Walmart города Эль-Пасо в американском штате Техас в субботу, 3 августа. По словам губернатора штата Грега Эбботта, в результате стрельбы 20 человек погибли, еще 26 ранены. Среди погибших были в том числе мексиканцы. Торговый центр в Эль-Пасо располагается около американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают сюда за покупками.

Возможного виновника происшествия задержали, им оказался 21-летний техасец Патрик Крузиос. По данным СМИ, нападавший был вооружен автоматом Калашникова. Незадолго до атаки в интернете был опубликован манифест, автором которого, по предварительным данным, являлся подозреваемый. В манифесте он поддержал террористический акт в мечети в Новой Зеландии, совершенный Брентоном Таррантом в марте этого года, и назвал свои действия в Walmart ответом на "нашествие" в Техас испаноговорящих латиноамериканцев. При этом глава МИД Мексики назвал стрельбу в Эль-Пасо "терактом против мексиканцев". Известно, что американская прокуратура рассматривает вариант применения смертной казни в отношении налетчика.

Второй случай стрельбы произошел чуть позже в те же выходные. В этот раз в американском городе Дейтон, штате Огайо, злоумышленник начал стрелять из винтовки по людям на одной из улиц города и убил девять человек, еще 32 получили ранения. Как уточняет Associated Press, стрельба произошла в районе Дейтона под названием Орегон: в этой части города расположено множество увеселительных заведений, в том числе баров и ресторанов.

Полицейским удалось ликвидировать нападавшего, на котором был бронежилет, в течение минуты. Как выяснили правоохранительные органы штата, стрельбу открыл 24-летний Коннор Беттс, который жил в городе Беллбрук, неподалеку от места происшествия. А свое оружие он приобрел в интернете. При этом, по данным правоохранителей, у него было более чем одна единица оружия. Позднее стало известно, что сестра Беттса была убита в результате стрельбы, а ее бойфренд жив, но госпитализирован. Полицейские рассказали, что в ту ночь Коннор встречался с сестрой, но потом расстался с ней. "Что он делал в это время − непонятно", − добавляют правоохранители.

Третья стрельба за 24 часа произошла на детской площадке парка в Чикаго, штате Иллинойс. По словам очевидцев, неизвестный стрелял из проезжавшей мимо парка черной машины Chevrolet Camaro. В результате налета пострадали семь человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, и назвал стрелявших "очень серьезно психически больными". При этом он считает, что проблема с массовыми расстрелами в США не решается годами и "это необходимо остановить". Американский лидер призвал принять закон, требующий проверки биографических данных при покупке оружия, соединив его "со столь необходимой иммиграционной реформой".

Фото: ТАСС/IVAN PIERRE AGUIRRE/EPA

Не надо обобщать?

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев рассказал Москве 24, что три инцидента на протяжении суток могут быть простым совпадением. "Если бы убийцы принадлежали к какой-либо одной преступной организации, это стало бы сразу известно", − пояснил политолог.

По его словам, нельзя говорить о том, что все три случая являются спланированной акцией хотя бы потому, что в настоящий момент практически ничего не известно о мотивах всех налетчиков. "В первом случае все относительно очевидно. Это было в Эль-Пасо, город находится прямо на границе с Мексикой. Там расположен и основной пункт пропуска беженцев. Убийца, вероятно, считает себя защитником Америки, и с такой целью он и осуществил преступление. В других же случаях мы не знаем мотивов. В Огайо – может, там личная драма с какими-то семейными или любовными делами", – сказал Рогулев.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер не исключил косвенную связь между преступниками на уровне идей, которые появляются в конкретно взятом обществе. При этом, по его мнению, три инцидента за такой промежуток времени, скорее всего, были все же случайным стечением обстоятельств.





Владимир Брутер эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Люди питаются теми же идеями, теми же источниками информации. Так что это скорее влияние виртуального пространства на преступников, а не их влияние одного на другого. Если и есть какая-то связь между ними, то она минимальна.

Тем не менее оба эксперта сходятся в том, что если преступники и не имели друг к другу никакого отношения, то причины у массовых расстрелов в США все же имеют общую связь. "Мы говорим не о трех подобных случаях за год − таких инцидентов насчитывается уже больше сотни, что наводит на определенные мысли", – говорит Рогулев.

Доступность оружия для граждан США – первое и самое очевидное обстоятельство, которое сделало, по мнению экспертов, в принципе возможными такие преступления. При этом Рогулев обращает внимание, что речь идет именно о скорострельном и многозарядном оружии.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Больше беспокоит то, что в Америке можно купить оружие, которое позволяет совершать именно массовые убийства.

Кроме того, по мнению Рогулева, сегодня обстановка в США нестабильна по многим причинам, что активизирует нездоровых с психической точки зрения людей. "Мы видим общественный и политический раскол, политическая борьба очень ожесточенная. Это приводит, конечно, к недовольству и всякого рода столкновениям. Усиливается напряженность в обществе, и люди с не совсем здоровой психикой реагируют на это соответствующим образом", – заключил эксперт.



Стоит ли бояться туристам?

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал Москве 24, что США в последнее время не относится к категории стран массового туризма у россиян. А те города, в которых произошла стрельба, вообще не являются туристическими.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" С точки зрения внутренней географии более популярны столичные города – Вашингтон и Нью-Йорк, либо места массового пляжного отдыха.

При этом, по его словам, туроператоры всегда предупреждают российских туристов перед поездкой в Америку о возможной опасности.

"Сегодня во многих городах США подобные вещи являются, к сожалению, чем-то обыденным. Поэтому, когда наши граждане едут туда с туристскими целями, то туроператоры предупреждают о том, что в США разрешено владение оружием достаточно свободно и это нужно учитывать", – подчеркнул Осауленко.

А вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прогнозирует, что случаи массовой стрельбы в США не повлияют на планы российских туристов.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Не думаю, что кто-то будет сдавать билеты, потому что сейчас и визу достаточно непросто получить. Думаю, реально никак это не повлияет на поток.

Он добавил, что подобные трагедии в США происходят нередко из-за большой свободы у американских граждан во владении оружием, при которой "ответственности не всегда хватает".



Анатолий Федотов, Анастасия Павелко