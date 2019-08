Стали известны новые подробности инцидента со стрельбой в Огайо

Сестра подозреваемого в стрельбе в городе Дейтон штата Огайо и ее бойфренд были найдены застреленными в машине. Об этом сообщила телекомпания NBC в своем микроблоге в Twitter со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

JUST IN: Sister of the Dayton mass shooting suspect and her boyfriend have been found dead in a car, law enforcement officials say, and they had both been shot - @PeteWilliamsNBC / @jonathan4ny https://t.co/CVFLdVrvzW