Стали известны новые подробности инцидента со стрельбой в Огайо

Сестра подозреваемого в стрельбе в городе Дейтон штата Огайо и ее бойфренд были найдены застреленными в машине. Об этом сообщила телекомпания NBC в своем микроблоге в Twitter со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным NBC, в результате стрельбы в ночь с субботы на воскресенье погибли девять человек, еще 27 получили ранения. Полицейские в течение минуты ликвидировали самого нападавшего, на котором был бронежилет.
Как уточнила телекомпания CBS, личность стрелка из Огайо установлена. Это − 24-летний Коннор Беттс. Молодой человек жил в городе Беллбрук − неподалеку от места стрельбы.
Ранее сообщалось о десяти погибших, включая самого стрелка, и о 16 пострадавших. Как подчеркнули в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке, данных о пострадавших при стрельбе в Огайо россиянах не поступало.
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