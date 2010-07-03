Стали известны новые подробности инцидента со стрельбой в Огайо

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Сестра подозреваемого в стрельбе в городе Дейтон штата Огайо и ее бойфренд были найдены застреленными в машине. Об этом сообщила телекомпания NBC в своем микроблоге в Twitter со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

JUST IN: Sister of the Dayton mass shooting suspect and her boyfriend have been found dead in a car, law enforcement officials say, and they had both been shot - @PeteWilliamsNBC / @jonathan4ny https://t.co/CVFLdVrvzW — NBC News (@NBCNews) 4 августа 2019 г.



По данным NBC, в результате стрельбы в ночь с субботы на воскресенье погибли девять человек, еще 27 получили ранения. Полицейские в течение минуты ликвидировали самого нападавшего, на котором был бронежилет.

Как уточнила телекомпания CBS, личность стрелка из Огайо установлена. Это − 24-летний Коннор Беттс. Молодой человек жил в городе Беллбрук − неподалеку от места стрельбы.

Ранее сообщалось о десяти погибших, включая самого стрелка, и о 16 пострадавших. Как подчеркнули в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке, данных о пострадавших при стрельбе в Огайо россиянах не поступало.