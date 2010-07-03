Десять человек погибли при стрельбе в США

Фото: соцсети

Десять человек, в том числе сам нападавший, погибли при стрельбе в городе Дайтон в американском штате Огайо. Об этом сообщается в микроблоге местной полиции в Twitter.

Еще 16 пострадали. Ранее отмечалось, что жертвами стали семеро, а стрелков могло быть двое.

3 августа стрельбу устроили в городе Эль-Пасо американского штата Техас. В результате ЧП в торговом центре погибли 20 человек, ранены 26.

Задержанным оказался 21-летний житель Техаса. По данным CNN, его зовут Патрик Крузиус. Дело будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.