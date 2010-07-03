Семь человек могли погибнуть при стрельбе в США – СМИ

Фото: соцсети

Число жертв стрельбы в городе Дейтон в американском штате Огайо может достигать семи, сообщает Dayton Daily News.

Происшествие случилось в районе Орегон. На место приехали машины скорой помощи. Стрелков могло быть двое, их ищут.

3 августа стрельбу устроили в городе Эль-Пасо американского штата Техас. Жертвами ЧП в торговом центре стали 20 человек. Среди них были трое мексиканцев. Ранены 26 человек. Задержанным оказался 21-летний житель Техаса.

Дело будет рассматриваться как преступление на почве ненависти. По данным CNN, нападавшего зовут Патрик Крузиус.