Во время стрельбы в Техасе погибли 10 человек – СМИ

В Техасе во время стрельбы в торговом центре погибли десять человек, как минимум 30 получили ранения, рассказала журналист Камилла Рамбалди на свое странице в Facebook со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел в городе Эль-Пасо.

Телеканал KTSM, в свою очередь, передает о 18 погибших.

Полиция не располагает данными о жертвах, сообщил начальник пресс-службы полиции города Эль-Пасо.

"Мы подтверждаем, что (в результате инцидента пострадало. – Прим. Ред.) много людей, но мы не можем уточнить их количество и состояние. На данный момент это все, что нам известно", – цитирует его CNN.

Также появилась информация, что три человека задержаны по подозрению в стрельбе.

Breaking:at least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, authorities confirm. pic.twitter.com/00Q4h0g3vK



Президент США Дональд Трамп в курсе инцидента, передает пресс-служба Белого дома.

"Президент был проинформирован о стрельбе в Эль-Пасо, мы продолжаем следить за ситуацией. Президент поговорил генеральным прокурором Барром и Греггом Эбботом (губернатором Техаса. – Прим. Ред.)", – говорится в сообщении.

Также Трамп на своей странице в Twitter заявил о "множестве убитых".

"Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами", – написал американский лидер.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!