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03 августа, 22:37 (обновлено 03.08.2019 23:41)

Во время стрельбы в Техасе погибли 10 человек – СМИ

происшествия за рубежом

03 августа, 22:37

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Фото: twitter.com/Atlantide

В Техасе во время стрельбы в торговом центре погибли десять человек, как минимум 30 получили ранения, рассказала журналист Камилла Рамбалди на свое странице в Facebook со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел в городе Эль-Пасо.

Телеканал KTSM, в свою очередь, передает о 18 погибших.

Полиция не располагает данными о жертвах, сообщил начальник пресс-службы полиции города Эль-Пасо.

"Мы подтверждаем, что (в результате инцидента пострадало. – Прим. Ред.) много людей, но мы не можем уточнить их количество и состояние. На данный момент это все, что нам известно", – цитирует его CNN.

Также появилась информация, что три человека задержаны по подозрению в стрельбе.


Президент США Дональд Трамп в курсе инцидента, передает пресс-служба Белого дома.
"Президент был проинформирован о стрельбе в Эль-Пасо, мы продолжаем следить за ситуацией. Президент поговорил генеральным прокурором Барром и Греггом Эбботом (губернатором Техаса. – Прим. Ред.)", – говорится в сообщении.

Также Трамп на своей странице в Twitter заявил о "множестве убитых".

"Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами", – написал американский лидер.


Ранее в Филадельфии один человек погиб и пятеро получили ранения в результате стрельбы незадолго до начала съемок видеоклипа рэп-группы.

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