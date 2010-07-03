В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человек

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В результате стрельбы в районе Бруклина в Нью-Йорке погиб один человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, стрельба произошла на уличном празднике. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают нападавшего.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в курортном американском городе Вирджиния-Бич. Стрелявший вошел в одно из муниципальных зданий и открыл беспорядочный огонь. В результате стрельбы погибли 11 человек. Еще 6 человек, включая одного сотрудника полиции, получили ранения.

