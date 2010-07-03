ФСБ выявила 10 нелегальных оружейных мастерских

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Сотрудники ФСБ России пресекли работу 10 подпольных оружейных мастерских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России пресечена деятельность преступной группы из числа жителей Курской области, причастных к изготовлению основных частей к огнестрельному оружию и их сбыту в различные субъекты страны", – говорится в сообщении.

В результате обысков оперативники изъяли два пулемета РПК, ZB-30, 12 автоматов АК-74, АКС-74У, КМС, семь пистолетов-пулеметов ППШ, ППС, "Кедр", МП-40, 13 карабинов и винтовок СКС, СВТ, Мосина, "Сайга", 57 пистолетов и револьверов.

Также в ходе задержания были конфискованы самодельное устройство в виде авторучки, 3,6 килограмма пороха, граната "Ф-1", более четырех тысяч патронов и свыше тысячи комплектующих для их изготовления, более 400 основных частей к оружию и два приспособления для бесшумной стрельбы.

Ранее сотрудники ФСБ России выявили четыре подпольные мастерские по модернизации оружия и производству боеприпасов. Мастерские были оснащены специализированным оборудованием.

У жителей Крыма, Москвы, Подмосковья, Челябинской и Рязанской областей сотрудники ФСБ изъяли 74 единицы огнестрельного оружия – два пулемета, три автомата, два пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 10 карабинов и винтовок.

