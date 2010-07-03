ФСБ выявила 10 нелегальных оружейных мастерских

Сотрудники ФСБ России пресекли работу 10 подпольных оружейных мастерских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России пресечена деятельность преступной группы из числа жителей Курской области, причастных к изготовлению основных частей к огнестрельному оружию и их сбыту в различные субъекты страны", – говорится в сообщении.
В результате обысков оперативники изъяли два пулемета РПК, ZB-30, 12 автоматов АК-74, АКС-74У, КМС, семь пистолетов-пулеметов ППШ, ППС, "Кедр", МП-40, 13 карабинов и винтовок СКС, СВТ, Мосина, "Сайга", 57 пистолетов и револьверов.
Также в ходе задержания были конфискованы самодельное устройство в виде авторучки, 3,6 килограмма пороха, граната "Ф-1", более четырех тысяч патронов и свыше тысячи комплектующих для их изготовления, более 400 основных частей к оружию и два приспособления для бесшумной стрельбы.
Ранее сотрудники ФСБ России выявили четыре подпольные мастерские по модернизации оружия и производству боеприпасов. Мастерские были оснащены специализированным оборудованием.
У жителей Крыма, Москвы, Подмосковья, Челябинской и Рязанской областей сотрудники ФСБ изъяли 74 единицы огнестрельного оружия – два пулемета, три автомата, два пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 10 карабинов и винтовок.
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