ФСБ пресекла работу подпольных оружейников из Петербурга и Петрозаводска

09 октября 2018, 11:01
Фото: ТАСС/Виталий Невар
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников, действовавших в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. Об этом сообщили 9 октября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий изъяли 36 самодельных взрывных устройств (СВУ), 1,3 кг взрывчатого вещества, 19 единиц огнестрельного оружия и инструменты для его изготовления и ремонта. ЦОС уточнил, что были найдены пистолеты (ПМ, "Люгер" и другие), винтовка Мосина, две гранаты и 1400 патронов.
"Прекращена деятельность лаборатории по переработке, ремонту оружия и изготовлению СВУ в Петрозаводске, а также мастерской по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов в Санкт-Петербурге", – добавили в ЦОС.
Следственные подразделения ФСБ возбудили уголовные дела по части 2 статьи 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия". В обоих городах задержаны трое активных участников преступной группы. Их заключили под стражу. Проводятся дополнительные разыскные мероприятия и следственные действия по установлению возможной причастности группировки к совершению других преступлений.
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