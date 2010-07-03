ФСБ пресекла работу четырех подпольных оружейных мастерских

ФСБ России пресекла деятельность четырех подпольных оружейных мастерских
Сотрудники ФСБ России выявили четыре подпольные мастерские по модернизации оружия и производству боеприпасов. Мастерские были оснащены специализированным оборудованием, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как уточняется, у жителей Крыма, Москвы, Подмосковья, Челябинской и Рязанской областей сотрудники ФСБ изъяли 74 единицы огнестрельного оружия – два пулемета, три автомата, два пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 10 карабинов и винтовок.
Кроме того, в мастерских находились осколочные гранаты, порох, тротил, патроны различного калибра.
Ранее в ФСБ сообщали, что задержаны члены преступной группы, которая занималась модернизацией гражданского оружия в боевое. В 32 регионах страны задержаны 86 человек, пресечена деятельность девяти подпольных мастерских.
В результате обысков оперативники изъяли 197 единиц огнестрельного оружия – в том числе 18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов. Также обнаружены реактивный огнемет "РПО-А "Шмель", два ручных противотанковых гранатомета "РПГ-26", 11 ручных осколочных гранат, порох, тротил, 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, свыше 9 тысяч комплектующих для их изготовления.
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