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09:54

ФСБ задержала группировку подпольных оружейников

происшествия безопасность

09:54

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Фото: ТАСС/Виталий Невар

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании членов преступной группы, которая занималась модернизацией гражданского оружия в боевое. В 32 регионах страны задержаны 86 человек, пресечена деятельность девяти подпольных мастерских.

"По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В результате обысков оперативники изъяли 197 единиц огнестрельного оружия – в том числе 18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов. Также обнаружены реактивный огнемет "РПО-А "Шмель", два ручных противотанковых гранатомета "РПГ-26", 11 ручных осколочных гранат, порох, тротил, 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, свыше 9000 комплектующих для их изготовления.

В октябре прошлого года ФСБ пресекла деятельность оружейников, действовавших в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. Силовики изъяли 36 самодельных взрывных устройств (СВУ), 1,3 кг взрывчатого вещества, 19 единиц огнестрельного оружия и инструменты для его изготовления и ремонта. ЦОС уточнил, что были найдены пистолеты (ПМ, "Люгер" и другие), винтовка Мосина, две гранаты и 1400 патронов.

Кроме того, в мае оперативники задержали в 14 регионах страны 32 подозреваемых в приобретении, изготовлении, модернизации и сбыте различного оружия. У них изъяли 83 единицы огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, автоматы, винтовки и карабины, пистолеты и револьверы, 19 ручных осколочных гранат, три минометные мины, 23 взрывателя различных модификаций.

происшествия безопасность

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