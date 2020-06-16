Федеральные власти впервые за 17 лет исполнят смертные приговоры в США

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Минюст США сообщил, что летом 2020 года реализуют смертные приговоры в отношении четырех злоумышленников, осужденных за убийство детей, сообщает "Газета.ру".

Один из них – Даниэль Ли. Он жестоко убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку. Еще один осужденный по имени Уэсли Пурки изнасиловал и убил 16-летнюю девушку, а затем расчленил, сжег и бросил ее тело в септический пруд.

Третий злоумышленник – Дастин Хонкен. Он застрелил пять человек: двух мужчин, планировавших дать показания против него, одну женщину и ее дочерей. Кит Нельсон похитил, изнасиловал и задушил 10-летнюю девочку на роликах.

Все осужденные прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с конституцией и законами. Федеральное бюро тюрем теперь должно составить график казней, которые состоятся в середине июля и конце августа.

В последний раз федеральные власти привели в исполнение смертный приговор в 2003 году. Последние 20 лет такая мера наказания применялась только на уровне властей штатов.

В Нигерии суд впервые приговорил человека к смертной казни с использованием сервиса видеосвязи Zoom. Удаленное слушание дела проводилось в связи с ограничениями из-за коронавируса.

