В Хорошёво-Мнёвниках люди 15 лет жили с мертвым соседом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На улице Берзарина в Хорошёво-Мнёвниках люди жили с мертвым соседом 15 лет. Мумифицированный труп обнаружила 63-летняя владелица одной из комнат в коммунальной квартире, сообщает "МК".

По словам хозяйки одной из комнат, в трехкомнатной коммунальной квартире 30 лет назад проживали три семьи: в одной – эта женщина с мужем и детьми, во второй – одинокий мужчина, который был моряком дальнего плавания, и в третьей – женщина с дочерью. В 1992 году женщина с мужем и детьми переехали в новую квартиру, однако продолжали оплачивать комнату. В это время мужчина переехал в ее комнату, о чем женщина узнала совсем недавно.

Женщина, которая осталась проживать в квартире, рассказала, что мужчина нигде не работал, выпивал и водил в дом неизвестных людей. В 2007 году внезапно пропал. Соседка несколько раз обращалась в полицию, но поиски оказывались безрезультатными. В 2021 году эта женщина решила получить комнату мужчины, поэтому добилась признания его пропавшим без вести. Комната мужчины была поделена между соседками в равных долях.

В этом году в квартиру вернулась хозяйка комнаты, которая давно в ней не появлялась. Женщина продала свои метры соседке и решила забрать свои вещи. Она и обнаружила на кровати в этой комнате мумифицированный труп мужчины, который уже считался пропавшим.

По данным полиции, мужчина умер более 10 лет назад, вероятно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Соседка рассказала, что не видела мужчину примерно 15 лет.

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