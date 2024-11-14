СК: в ТиНАО дочь могла убить свою мать раритетным ножом

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи обнаружили в квартире погибшей женщины в ТиНАО предполагаемое орудие убийства – раритетный нож. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК РФ.

В настоящее время сотрудники СК уже запланировали проведение ряда экспертиз, в том числе дактилоскопические и молекулярно-генетические.

СК уточнил, что с задержанной дочерью женщины, которую подозревают в совершении преступления, сейчас проводятся следственные мероприятия с использованием полиграфа. Сотрудники ведомства собираются ходатайствовать перед Щербинским районным судом Москвы об аресте девушки.



Об обнаруженном на детской площадке в ТиНАО теле женщины с травмой головы стало известно утром 12 ноября. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следователи установили подозреваемую в убийстве женщины. Ей оказалась 24-летняя дочь убитой. Кроме того, криминалисты во время осмотра квартиры женщины обнаружили следы замытых следов крови.

