Уголовное дело заведено в ТиНАО после обнаружения тела женщины на детской площадке

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Уголовное дело об убийстве завели в ТиНАО после обнаружения тела женщины с травмой головы на детской площадке. О происшествии сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

О найденном теле стало известно ранее. Следователи осмотрели место и назначили ряд судебных экспертиз. В настоящее время ведется допрос соседей и близких жертвы, анализируются записи с камер видеонаблюдения.

Специалисты намерены выяснить детали случившегося и установить лицо, причастное к преступлению.

До этого тела супругов с признаками насильственной смерти нашли в одной из столичных квартир на Ленинском проспекте.

Правоохранители выяснили, что муж и жена проживали в съемной квартире. Близкие и родственники не могли выйти на связь с ними в последнее время. По факту обнаружения тел следователи завели уголовное дело.