По делу об убийстве женщины на детской площадке в ТиНАО задержана ее дочь

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи и криминалисты столичного СК установили подозреваемую в убийстве женщины на территории ТиНАО. Ей оказалась 24-летняя дочь убитой, передает официальный телеграм-канал ГСУ СК России по Москве.

Специалисты во время дополнительного осмотра квартиры убитой женщины обнаружили и изъяли там следы замытых следов крови. Отмечается, что по уликам были назначены необходимые судебные экспертизы.

В скором времени подозреваемую доставят в подразделение ведомства, где следователи приступят к ее допросу.

О найденном на детской площадке теле женщины с травмой головы стало известно утром 12 ноября. Следователи осмотрели место и назначили ряд судебных экспертиз. Вскоре по данному факту было заведено уголовное дело об убийстве.