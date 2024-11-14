14 ноября, 20:29Происшествия
Девушка арестована по подозрению в убийстве матери в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
В ТиНАО взяли под стражу 24-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве матери. О происшествии сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
"Вину подозреваемая не признала, в судебном заседании возражала против заключения под стражу, просила избрать домашний арест", – уточняется в публикации.
Надзорное ведомство продолжит контролировать ход расследования инцидента.
Тело женщины с травмой головы ранее нашли на детской площадке. По данному факту следователи завели уголовное дело об убийстве.
В рамках расследования под подозрение подпала дочь убитой. Криминалисты во время осмотра квартиры женщины обнаружили следы замытых следов крови. Предположительно установлено, что девушка убила мать раритетным ножом.
"Московский патруль": тело женщины нашли на детской площадке в ТиНАО