Девушка арестована по подозрению в убийстве матери в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В ТиНАО взяли под стражу 24-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве матери. О происшествии сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"Вину подозреваемая не признала, в судебном заседании возражала против заключения под стражу, просила избрать домашний арест", – уточняется в публикации.

Надзорное ведомство продолжит контролировать ход расследования инцидента.

Тело женщины с травмой головы ранее нашли на детской площадке. По данному факту следователи завели уголовное дело об убийстве.

В рамках расследования под подозрение подпала дочь убитой. Криминалисты во время осмотра квартиры женщины обнаружили следы замытых следов крови. Предположительно установлено, что девушка убила мать раритетным ножом.

