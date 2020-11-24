Стеклянный купол парка "Остров Мечты" признан самым большим в Европе

Самым большим стеклянным куполом в Европе стал купол тематического парка развлечений "Остров Мечты" в Москве. Рекорд зафиксировала редколлегия Книги рекордов Европы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь конструкции составляет 8,6 тысячи квадратных метров, высота – 35 метров.

Руководитель проекта "Остров Мечты" Константин Голубев отметил, что центральный купол построен по немецко-российской системе Mero-МАРХИ. Она представляет собой остекление сетчатой алюминиевой оболочки. Технология на 30 процентов уменьшает время монтажа.

"Подобная система позволяет уйти от использования тяжеловесных металлических ферм и сделать конструкцию более легкой и воздушной, из-за чего у посетителей создается ощущение естественной атмосферы, словно они находятся на открытом воздухе и видят небо", – подчеркнул Голубев.

Территорию парка накрывает семь куполов, площадь которых составляет 28 тысяч квадратных метров.

На изготовление купольной конструкции ушло полтора года. Сначала на земле были собраны специальные модули, а после их крепили на высоте.

Ранее стало известно, что создание открытой части парка развлечений "Остров мечты" с аттракционами может начаться зимой.

