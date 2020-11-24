Стеклянный купол парка "Остров Мечты" признан самым большим в Европе

Самым большим стеклянным куполом в Европе стал купол тематического парка развлечений "Остров Мечты" в Москве. Рекорд зафиксировала редколлегия Книги рекордов Европы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Площадь конструкции составляет 8,6 тысячи квадратных метров, высота – 35 метров.
Руководитель проекта "Остров Мечты" Константин Голубев отметил, что центральный купол построен по немецко-российской системе Mero-МАРХИ. Она представляет собой остекление сетчатой алюминиевой оболочки. Технология на 30 процентов уменьшает время монтажа.
"Подобная система позволяет уйти от использования тяжеловесных металлических ферм и сделать конструкцию более легкой и воздушной, из-за чего у посетителей создается ощущение естественной атмосферы, словно они находятся на открытом воздухе и видят небо", – подчеркнул Голубев.
Территорию парка накрывает семь куполов, площадь которых составляет 28 тысяч квадратных метров.
На изготовление купольной конструкции ушло полтора года. Сначала на земле были собраны специальные модули, а после их крепили на высоте.
Ранее стало известно, что создание открытой части парка развлечений "Остров мечты" с аттракционами может начаться зимой.
"Картина дня": парк "Остров мечты"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: