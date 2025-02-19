Новости мира: тайский искусственный риф начал пользоваться большой популярностью

Уникальная локация для дайвинга в Таиланде привлекает все больше туристов. Это самый большой корабль, лежащий на дне у берегов страны. Ранее он принадлежал Королевскому флоту Таиланда и был намеренно затоплен, чтобы стать искусственным рифом. Теперь там живут в том числе китовые и рифовые акулы, а также рыбы-клоуны.

Тем временем Турция тонет в снегу. Метели накрыли даже те районы, где обычно их не бывает. Местные жители снимают заснеженные пейзажи с помощью дронов. Нетипичная для страны зимняя погода нарушила авиасообщение. Менее чем за сутки турецкие авиалинии отменили больше 60 рейсов в Стамбуле.

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