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19 февраля, 11:30

Туризм

Новости мира: тайский искусственный риф начал пользоваться большой популярностью

Новости мира: тайский искусственный риф начал пользоваться большой популярностью

Москвичи скупают туры за границу на фоне падения курса доллара

Москвичи скупают туры за границу на фоне падения курса доллара

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Уникальная локация для дайвинга в Таиланде привлекает все больше туристов. Это самый большой корабль, лежащий на дне у берегов страны. Ранее он принадлежал Королевскому флоту Таиланда и был намеренно затоплен, чтобы стать искусственным рифом. Теперь там живут в том числе китовые и рифовые акулы, а также рыбы-клоуны.

Тем временем Турция тонет в снегу. Метели накрыли даже те районы, где обычно их не бывает. Местные жители снимают заснеженные пейзажи с помощью дронов. Нетипичная для страны зимняя погода нарушила авиасообщение. Менее чем за сутки турецкие авиалинии отменили больше 60 рейсов в Стамбуле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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