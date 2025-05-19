Ассоциация сверхмарафонцев отказалась признать мировой рекорд москвича Заборского

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) не стала признавать мировой рекорд Ивана Заборского на международных соревнованиях "Шесть дней Франции" из-за того, что он финишировал с российским флагом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IAU.

В организации подчеркнули, что любые спортивные выступления россиян и белорусов под их национальными флагами не будут признаны, а рекорды не войдут в список IAU. При этом представители ассоциации отметили, что они не могут запретить организаторам коммерческих турниров допускать спортсменов из России и Беларуси.

Сам Заборский в беседе с журналистами "Спорт-Экспресс" заявил, что причина непризнания рекорда именно в российским флаге на финише. Он отметил, что бежал на соревнованиях под эгидой Global Organization of Multi-Day Ultramarathoners (GOMU), которая признает те многодневные рекорды, которые не признает IAU.

Заборский победил в одном из самых сложных в мире ультрамарафонов – "Шесть дней Франции". Он преодолел более тысячи километров и стал лучшим среди 140 участников из десятков стран.

На протяжении шести дней Заборский бежал по одной и той же дистанции длиной примерно в 1 километр. Во время состязания он спал по 2,5 часа в сутки.