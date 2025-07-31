В США молнию длиной 829 км признали мировым рекордом

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Молния длиной 829 километров в США, которую зафиксировали в октябре 2017 года между штатами Техас и Канзас, стала мировым рекордом, сообщается в заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН.

В документе отмечается, что масштабная молния охватила территорию от восточного Техаса до Канзас-Сити, что равносильно расстоянию между Парижем и Венецией в Европе. Такой путь коммерческий самолет может преодолеть не менее чем за 1,5 часа, а автомобилю потребуется 8–9 часов.

Комитет ВМО по экстремальным явлениям погоды и климата зарегистрировал новый рекорд с помощью новейших спутниковых технологий. Вспышка оказалась длиннее предыдущего рекордсмена, который 29 апреля 2020 года преодолел расстояние 768 километров через некоторые районы на юге США, на 61 километр.

Ранее эксперт рассказал, что ни в коем случае нельзя делать во время грозы. По его словам, не стоит подходить к окнам, пользоваться телефоном и прикасаться к металлическим предметам. Если гроза застала на природе, он посоветовал быстрее укрыться в капитальном сооружении.