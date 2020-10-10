Facebook посчитал рекламу лука сексуальным контентом

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Фото: depositphotos/Leonid_Shtandel
Социальная сеть Facebook запретила рекламировать семена лука от небольшого хозяйства в канадском Сент-Джонсе.
В компании посчитали, что обложка на постере содержит "откровенно сексуальное изображение", передает CBC. Менеджер компании Джексон МакЛин предположил, что "две круглые формы могли быть истолкованы как грудь".
По его словам, он заплатил Facebook за рекламу, но когда получил отказ от сайта, то просто рассмеялся. "У вас должно быть довольно активное воображение, чтобы посмотреть на это и найти что‑то сексуальное", – сказал он.
В соцсети пояснили, что используют автоматизированные технологии, чтобы блокировать изображения обнаженных людей. В результате рекламу восстановили, а Facebook принес извинения за ложную блокировку.
Пользователи Facebook ранее нашли у себя в друзьях женщину по имени Селена Дельгадо Лопес. Она якобы следит за всеми владельцами страниц в соцсети, так как присутствует в списке друзей у любого человека.
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