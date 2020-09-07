Неизвестная женщина появилась в списке друзей пользователей Facebook и напугала их

19:05
Фото: facebook.com
Пользователи Facebook нашли у себя в друзьях женщину по имени Селена Дельгадо Лопес. Она якобы следит за всеми владельцами страниц в соцсети, так как присутствует в списке друзей у любого человека, передает "Газета.ру".
Первые сообщения о неизвестной Селене, которая "дружит с миллиардом человек", появились в испаноязычном сегменте Facebook. Утверждалось, что женщина стала другом каждого пользователя американской социальной сети. Позднее это заметили и в других странах.
В Сети данную ситуацию назвали жуткой, отметив, что женщина с таким именем пропала без вести в Мексике несколько лет назад. Все, кто заходит на страницу Селены Дельгадо Лопес, замечают, что могут отправить ей сообщение, а данная опция доступна только взаимным друзьям. Позднее эту информацию опровергли.
SUPER CREEPY.— Chaunice Monet (@NeiceyMonet) September 2, 2020
Look her up and tell me if you’re friends with her. ￼She’s friends with everybody. Go check fr ,SCARY ASF ! STAY WOKE#Facebook #SELENEDELGADOLOPEZ #staywoke pic.twitter.com/I6mneoiyL7
Однако найти Селену Дельгадо Лопес в списке друзей невозможно. Кроме того, в Facebook есть лимит на добавление друзей: "зафрендить" можно не более 5 тысяч человек, поэтому женщина никак не могла добавить в друзья миллиард человек. Фейковая история с женщиной в друзьях стала вирусной, в результате люди стали публиковать информацию о неизвестной Селене, требуя заблокировать ее аккаунт.
Ранее говорилось, что в Facebook проверят работу своих социальных сетей на расовую дискриминацию. Проверка соцсетей известной корпорации была назначена на фоне ряда жалоб со стороны людей, заявивших о дискриминации от платформ.
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