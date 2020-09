Неизвестная женщина появилась в списке друзей пользователей Facebook и напугала их

Пользователи Facebook нашли у себя в друзьях женщину по имени Селена Дельгадо Лопес. Она якобы следит за всеми владельцами страниц в соцсети, так как присутствует в списке друзей у любого человека, передает "Газета.ру".

Первые сообщения о неизвестной Селене, которая "дружит с миллиардом человек", появились в испаноязычном сегменте Facebook. Утверждалось, что женщина стала другом каждого пользователя американской социальной сети. Позднее это заметили и в других странах.

В Сети данную ситуацию назвали жуткой, отметив, что женщина с таким именем пропала без вести в Мексике несколько лет назад. Все, кто заходит на страницу Селены Дельгадо Лопес, замечают, что могут отправить ей сообщение, а данная опция доступна только взаимным друзьям. Позднее эту информацию опровергли.

SUPER CREEPY.



Look her up and tell me if you’re friends with her. She’s friends with everybody. Go check fr ,SCARY ASF ! STAY WOKE#Facebook #SELENEDELGADOLOPEZ #staywoke pic.twitter.com/I6mneoiyL7