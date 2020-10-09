В Москве подозревают 58-летнего мужчину в сексуальном насилии над малолетней внучкой

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В столице подозревают 58-летнего мужчину в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней внучки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что с мая по август он оставался наедине с шестилетней девочкой. По версии следствия, он неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в своем доме в Тульской области. Аналогичные действия по отношению к внучке он применяли и на квартире на Коломенской набережной, сообщили в правоохранительных органах.

"По данным фактам 8 октября возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия", – отметил источник.

Сообщается, что в настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия.

Ранее в СМИ появилась информация об изнасиловании 15-летней российской школьницы в турецком отеле. В число подозреваемых вошел один из сотрудников гостиницы, который, предположительно, был официантом. Руководство отеля стремилось скрыть случившееся, чтобы не понести репутационный ущерб в связи с инцидентом.