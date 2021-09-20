Россиянам рассказали, в каких случаях банк может забрать ипотечную квартиру

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В ипотечных договорах банки часто устанавливают запрет на сдачу залоговой квартиры в аренду, рассказал юрист Станислав Данилов. Он отметил, в случае нарушения этого пункта финансовая организация вправе потребовать досрочного погашения кредита.

Если заемщик не сможет сразу выплатить весь остаток задолженности, то банк может забрать квартиру. Эксперт отметил, что требование об установке различных запретов на залоговое жилье вполне законно, оно соответствует статье 346 Гражданского кодекса РФ.

"Более того – та же самая статья ГК говорит о том, что если запрет на использование квартиры посредством передачи третьим лицам был установлен, последствием такого нарушения может стать досрочное истребование кредита", – приводит слова адвоката РИА Недвижимость.

Данилов объяснил, что такое требование банки выставляют по причине того, что арендатор всегда менее бережно относится к квартире, чем собственник. Таким образом, кредитная организация пытается обеспечить наилучшее качество квартиры, если ее придется вынужденно продать, когда заемщик не исполнит свои обязательства.

Узнать о том, что заемщик сдал залоговую квартиру в аренду, банк сможет через арендные платежи, которые будут поступать на счет. Именно поэтому банки часто настаивают на том, чтобы у должника был открыт счет именно в нем, объяснил юрист.

"Если банк отловит платеж, названный, к примеру, за аренду, за март, за квартиру, то банк может разумно предположить, что речь идет именно об аренде ипотечной квартиры", – сказал Данилов.

Он также отметил, что в ипотечном договоре может быть довольно много запретов, поэтому заемщику стоит с ними внимательно ознакомиться и не нарушать.

Ранее председатель методического совета Нотариальной палаты Ленинградской области Николай Быстров предупредил о риске потерять жилье при сдаче в аренду. Речь идет о случаях, когда при сдаче жилья собственникам под видом договора сделки по аренде мошенники могут представить на подпись договор дарения или купли-продажи.