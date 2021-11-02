Собянин выделил средства на реконструкцию кинотеатра "Полярный" в СВАО

После реконструкции кинотеатр "Полярный" в Южном Медведкове станет современным культурно-досуговым центром. Там будут кружки и секции. Из городского бюджета на это выделили 49 миллионов рублей. Постановление подписал Сергей Собянин.

Кинотеатр построили в 1964 году, закрыли в 2008 году, здание морально и физически устарело. В ближайшее время обследуют несущие конструкции, фундамент и перекрытия и подготовят концепцию современного использования здания.

Всего же в столице реализуется программа восстановления трех десятков кинотеатров. Новую жизнь уже обрела "Высота", "Ангара", "Эльбрус", "Рассвет", "Будапешт" и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.