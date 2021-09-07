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Город

15:29

В кинотеатре "Янтарь" началась подготовка к открытию

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Преображенском районе столицы завершилась реконструкция кинотеатра "Янтарь". Теперь рабочим предстоит выполнить внутреннюю отделку. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Многофункциональный центр готовится к вводу в эксплуатацию", – сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, после ввода в эксплуатацию, рабочим останется только провести внутреннюю отделку помещений и монтировать необходимое для работы кинотеатра оборудование. К настоящему времени уже установлены эскалаторы и лифты, прилегающую территорию привели в порядок и озеленили, а также обустроили наземную парковку.

Здание прошло все необходимые проверки, а все возникавшие недочеты устранялись в установленные сроки, заключил Войстратенко.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в "Янтаре", помимо кинотеатра, разместится образовательный клуб для детей и зоны для мастер-классов. Между тем, в "Софии" в Северном Измайлове, реконструкция которого также была завершена, теперь располагаются 10 внутренних кинозалов и один летний, который будет работать на крыше.

Здания были практически полностью перестроены. Они получили дополнительные этажи и подземные стоянки, помещения под кафе, рестораны и магазины.

Кинотеатры "Янтарь" и "София" готовят к открытию

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