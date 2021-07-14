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Город

14:52

Москомархитектура согласовала проект реконструкции гостиницы "Варшава"

город

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Москомархитектура одобрила проект реконструкции гостиницы "Варшава", расположенной по адресу Ленинский проспект, дом 2, в районе станции метро "Октябрьская". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Выдано архитектурно-градостроительное решение на проект, который недавно рассматривался на Архитектурном совете города Москвы. Общая площадь здания составит порядка 10 тысяч квадратных метров, включая подземный паркинг на 18 машиномест", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он объяснил, что, так как нынешнее здание не имеет охранного статуса, оно будет снесено, а на его месте возведено новое, ввести в эксплуатацию которое планируется в 2023 году. Кузнецов также добавил, что обновленная гостиница будет визуально отделена от станции метро, ее главный вход расположится во дворе, а со стороны Садового кольца предусмотрен ресторан с панорамными окнами.

Уточняется, что здание планируется выполнить в классическом стиле с выразительной пластикой фасадов, вертикальными пилонами и пилястрами.

Ранее в Москве закончилась реконструкция кинотеатра "София", расположенного на Сиреневом бульваре. Его готовят к вводу в эксплуатацию.

В шестиэтажном здании заработают 10 кинозалов на 1 320 мест. А в теплое время года фильмы будут показывать на специально оборудованной для этого крыше.

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