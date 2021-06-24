Реконструкция кинотеатра "София" завершилась на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Расположенный на Сиреневом бульваре кинотеатр "София" готовят к вводу в эксплуатацию, основные строительно-монтажные работы завершены. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
"Старый советский кинотеатр превратился в многофункциональный общественный центр в шаговой доступности. В ходе реконструкции здание перестроили – с расширением и заменой несущих строительных конструкций", – рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин.
Он отметил, что в ходе работ удалось увеличить площадь кинотеатра с 57,55 до 65,61 тысячи квадратных метров. Также появились четыре надземных и два подземных этажа, на одном из них разместится автостоянка на 276 машино-мест.
В новом многофункциональном центре заработает современный 10-зальный кинокомплекс. Его общая вместимость – 1 320 мест, при этом 20 из них будут оборудованы для маломобильных граждан. В теплое время года один кинозал будет функционировать на крыше "Софии".
Для посетителей центра откроются супермаркет и магазины, кафе и рестораны, а также развлекательно-образовательный центр для детей и взрослых.
Кинотеатр изменил облик, но сохранит узнаваемую вывеску, которую сделают из современных материалов. Кинотеатр должен быть введен в эксплуатацию и принять первых посетителей в этом году.
Инвестор был выбран в результате аукциона. "Софию" и 38 других кинотеатров передали в частную собственность для последующей реконструкции.
"На сегодняшний день восемь кинотеатров - "Ангара", "Эльбрус", "Будапешт", "Нева", "Рассвет", "Марс", "Высота" и "Саяны" – уже реконструировали: они стали общественными центрами в шаговой доступности с сохранением функции кинопоказа", – подчеркнул Левкин.
Ранее сообщалось, что реконструкцию 10 кинотеатров, которые были построены в советское время, завершат до конца 2021 года. Цель проекта реконструкции – предоставить горожанам, проживающим в спальных районов, качественный и разнообразный досуг в шаговой доступности.
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